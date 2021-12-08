Подгорица, 8 декабря, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Согласно данным электроэнергетической компании Черногории (EPCG), в ноябре 2021 года средний счет за электроэнергию для домохозяйств в Черногории составил 29,71 евро.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

По их данным, в ноябре 2021 года домохозяйства потребили 102 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что на 7% больше, чем в октябре 2021 года.

Это на 1 процент меньше, чем в ноябре 2020 года.

«Домохозяйства в Жабляке зафиксировали самое низкое среднее потребление в размере 16,78 евро, а самое высокое среднее потребление в прошлом месяце было в Подгорице, где домохозяйства потребляли в среднем 37,79 евро», — говорится в сообщении EPCG.

По их словам, 64,67 процента домохозяйств получат счет на сумму до 30 евро, от 30 до 50 евро — 17,92 процента потребителей, от 50 до 100 евро — 14,41 процента абонентов, а счета более 100 евро получат 3 процента пользователей.