Берлин, , 19:57 — REGNUM Вследствие многомиллиардных потерь банка Greensill в Бремене частные банки Германии постепенно ограничивают защиту вкладов клиентов. С 2023 года впервые будут применяться верхние пределы, объявила Федеральная ассоциация немецких банков (BdB). Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 8 декабря.

Для частных вкладчиков и фондов с 2023 года будет застраховано максимум пять миллионов евро на каждый банк. После того, как реформа будет полностью реализована к 2030 году, объем защиты вкладчиков составит максимум один миллион евро.

BdB подчеркнула: «Для 98 процентов частных вкладчиков на практике ничего не меняется — их вклады по-прежнему полностью защищены».

Защита вкладов для компаний также ограничена. К ним будет применяться верхний предел в 50 миллионов евро, который упадет до 30 миллионов евро в 2025 году.

В Германии сбережения до 100 000 евро на одного клиента защищены законом в случае банкротства банка. Кроме того, почти все кредитные учреждения в этой стране добровольно обеспечивают денежные средства клиентов.

По данным ассоциации, в настоящее время банки осуществляют полную защиту депозитов на сумму не менее 750 000 евро на каждого клиента. Аналогичные правила действуют в сберегательных кассах и кооперативных банках.