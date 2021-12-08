Берлин, , 19:58 — REGNUM Исполнительный директор Немецкой ассоциации отелей и ресторанов (Dehoga) Ингрид Хартгес предупреждает об острой нехватке персонала в индустрии гостеприимства в связи с ограничениями против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 8 декабря.

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«Если пандемия не будет успешно ликвидирована в ближайшее время, я опасаюсь ухудшения ситуации в индустрии гостеприимства», — заявила Хартгес. По ее словам, теперь от властей требуется максимально эффективная кампания по вакцинации.

«Совсем недавно в индустрии гостеприимства было занято на 8,4% меньше сотрудников, чем в 2019 году. К сентябрю 2021 года индустрия гостеприимства потеряла около 100 000 сотрудников в результате пандемии», — отметила Хартгес.

С похожим заявлением выступила Федеральная ассоциация средних предприятий (BVMW). Управляющий директор Маркус Джергер призывает новое правительство оказать помощь компаниям, пострадавшим от пандемии.

Джергер потребовал, среди прочего, чтобы в случае падения продаж из-за COVID-19 пороговые значения, с которых компании могут обращаться за государственной помощью, были значительно снижены. По его словам, такие секторы, как гостиничный и ресторанный бизнес, а также розничная торговля в городских районах, подвергаются угрозам для существования из-за пандемии.