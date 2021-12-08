Берлин, , 20:11 — REGNUM По мнению немецких экспертов, строительным предприятиям Германии придется быть готовыми к увеличению затрат в новом году. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 8 декабря.

«Пока нет полной ясности, однако цены на строительство, скорее всего, будут продолжать расти», — заявил Райнхард Кваст, президент Центральной ассоциации строительной индустрии Германии.

Кваст отметил: «В лучшем случае динамика ослабнет. Повышение затрат на энергию приводит к удорожанию, например, стали, а бетон дорожает из-за роста цен на дизельное топливо для транспорта. Кроме того, установленная законом минимальная заработная плата в размере двенадцати евро в час окажет давление на работодателей, а квалифицированных рабочих станет еще меньше».

«Например, дерево и сталь в настоящее время доступны для строительства, но в два раза дороже, чем год назад», — сообщил президент ассоциации. В случае закупок бетона цены иногда повышаются на 15−20 процентов, потому что более дорогое дизельное топливо для транспортировки на строительные площадки оказывает существенное влияние на конечные затраты.

Дорогие материалы, такие как сталь, бетон, дерево и изоляция, долгое время приводили к росту цен на строительство. В августе цены на новые квартиры выросли на 12,6%, продемонстрировав самый сильный рост за 51 год.

Кваст считает нереалистичной поставленную «светофорной коалицией» цель по строительству 400 000 новых квартир в год.

«Это технически осуществимо, но нам не хватает земли и разрешений на строительство. В Германии на получение разрешений и преобразование участков в землю под застройку уходят годы. Ключом к увеличению объемов жилищного строительства будет упрощение процессов утверждения», — отметил Кваст.