Вашингтон, 8 декабря 2021, 19:59 — REGNUM Шведская компания Securitas, стоимостью в $5 млрд, покупает американского производителя сигнализаций Stanley Black & Decker за $3,2 млрд. Сделка вдвое увеличит годовой доход Securitas, что составляет примерно четверть от общего объема продаж, сообщает 8 декабря Reuters.
Журналист Reuters Эд Кропли указывает, что данное решение является разумным шагом, а цена почти приемлема.
Сделка шведов принесет примерно $154 млн прибыли после вычета корпоративного налога США по ставке 21%.
Как сообщало ИА REGNUM, федеральная торговая комиссия США (FTC) подала судебный иск с требованием заблокировать сделку по поглощению британского разработчика микросхем ARM американской компанией Nvidia.