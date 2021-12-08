Вашингтон, 8 декабря, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Шведская компания Securitas, стоимостью в $5 млрд, покупает американского производителя сигнализаций Stanley Black & Decker за $3,2 млрд. Сделка вдвое увеличит годовой доход Securitas, что составляет примерно четверть от общего объема продаж, сообщает 8 декабря Reuters.

Деньги

Журналист Reuters Эд Кропли указывает, что данное решение является разумным шагом, а цена почти приемлема.

Сделка шведов принесет примерно $154 млн прибыли после вычета корпоративного налога США по ставке 21%.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральная торговая комиссия США (FTC) подала судебный иск с требованием заблокировать сделку по поглощению британского разработчика микросхем ARM американской компанией Nvidia.