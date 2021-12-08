Берлин, , 19:59 — REGNUM В Германии число смертей от COVID-19, зарегистрированных в течение одного дня, достигло самого высокого уровня с февраля 2021 года. Согласно данным Института Роберта Коха (RKI), опубликованным 8 декабря, страна фиксирует 527 смертельных случаев, связанных с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL.

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На данный момент количество смертей от COVID-19 все еще значительно меньше, чем на пике второй волны пандемии в конце прошлого года. Специалисты связывают это с положительным эффектом вакцинации, обеспечивающей надлежащую защиту от серьезных заболеваний.

RKI оценил семидневную заболеваемость в 427 случаев заражения на 100 000 человек. Для сравнения: накануне данное значение составляло 432,2 случая. Неделю назад заболеваемость по стране составляла 442,9 случая.

Органы здравоохранения Германии сообщили о 69 601 новом случае заражения коронавирусом в течение суток. Оценивая уровень заражения, следует иметь в виду, что в настоящее время эксперты предполагают заметное занижение данных. Органы здравоохранения и клиники больше не могут отслеживать случаи заболевания, по крайней мере, в отдельных регионах.

С начала пандемии RKI насчитал 6 291 621 случай заражения Sars-CoV-2. Фактическое общее число, вероятно, будет значительно выше, поскольку многие случаи заражения ещё не обнаружены.