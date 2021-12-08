Вашингтон, 8 декабря, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Средняя мировая цена на нефть по итогам 2021 года составит $71 за баррель. Такой прогноз приводит 8 декабря международное рейтинговое агентство Fitch.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В 2022 году ожидается снижение средней стоимости нефти до $70 за баррель, в 2023 году — до $60 за баррель.

Аналитики Fitch связывают рост цен на нефть с «осторожным подходом ОПЕК к увеличению темпов наращивания добычи», а также с сокращением добычи в Мексиканском заливе из-за ураганов.

Отмечается также, что «на нефтяные цены оказал влияние шок от европейских цен на газ».