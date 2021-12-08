Бухарест, , 17:37 — REGNUM С 1 января 2022 года цены на бензин и дизельное топливо на заправочных станциях в Румынии вырастут примерно на 10%. Об этом 8 декабря со ссылкой на министерство экономики страны сообщило «Румынское телевидение». Очередные тарифные изменения связаны с общим подорожанием топлива на мировых рынках

Цены на бензин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Официальный Бухарест намерен выделить дополнительные бюджетные средства на поддержку румынских нефтедобывающих предприятий. «Это позволит сдерживать рост акцизов на импорт энергоносителей», — говорится в заявлении румынского правительства.

В то же время, как утверждают аналитики, в настоящее время автомобильное топливо в Румынии остается одним из самых дешевых в Европейском союзе. По состоянию на 8 декабря, средняя цена одного литра бензина с октановым числом 98 составляет €1,27, ДТ — €1.

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