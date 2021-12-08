Бухарест, 8 декабря, 2021, 17:37 — ИА Регнум. С 1 января 2022 года цены на бензин и дизельное топливо на заправочных станциях в Румынии вырастут примерно на 10%. Об этом 8 декабря со ссылкой на министерство экономики страны сообщило «Румынское телевидение». Очередные тарифные изменения связаны с общим подорожанием топлива на мировых рынках

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены на бензин

Официальный Бухарест намерен выделить дополнительные бюджетные средства на поддержку румынских нефтедобывающих предприятий. «Это позволит сдерживать рост акцизов на импорт энергоносителей», — говорится в заявлении румынского правительства.

В то же время, как утверждают аналитики, в настоящее время автомобильное топливо в Румынии остается одним из самых дешевых в Европейском союзе. По состоянию на 8 декабря, средняя цена одного литра бензина с октановым числом 98 составляет €1,27, ДТ — €1.