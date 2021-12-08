Париж, , 17:32 — REGNUM Однофамильцем подозреваемого в убийстве Джамаля Хашогги (октябрь 2018 года) оказался задержанный накануне, 7 декабря в Париже Халед Ид аль-Утейби, пишет 8 декабря Le Figaro. Аль-Утейби к настоящему моменту отпустили.

Следствие Цитата м/ф «Следствие ведуит колобки». реж. Аида Зябликова. 1983. СССР

Французские силовики задержали не того человека. По словам прокурора парижской столицы Реми Эйтса, ошибка была выявлено в ходе «тщательной проверки личности задержанного».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Аль-Утейби — подданный Саудовской Аравии. Его задержали в международной аэропорту Парижа и собирались отправить в Турцию на судебный процесс по делу об убийстве саудовского журналиста Хашогги.

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