Москва, , 17:31 — REGNUM Североатлантический альянс открыто объявляет Россию противником и проводит недружественную и конфронтационную политику, заявил 8 декабря президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно, кроме того и объявляет Россию своим противником. Ничего здесь хорошего нет, мы ни к каким конфронтациям ни с кем не стремимся, надеемся, что и в этом смысле Греция будет занимать такую позицию сдерживания, что называется», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России в ходе переговоров с президентом США заявил о необходимости серьёзных гарантий нераспространения НАТО на восток.

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