Вашингтон, 8 декабря, 2021, 20:00 — ИА Регнум. В Вашингтоне прошли протесты левых, которые заблокировали движение в столице страны из-за того, что дминистрация президента Джо Байдена и законодатели до сих пор не выполнили обещание одобрить ряд законопроектов. Об этом 8 декабря сообщает Fox News. Протест получил название «Shutdown DC» и был организован несколькими активистскими группами. Протестующие устроили блокаду в нескольких точках рядом со зданием Капитолия.

(сс) WhinyTheYounger Протест в Вашингтоне

Организаторы акции потребовали от Конгресса и администрации проголосовать за программы, которые были обещаны и за которые голосовали избиратели.

Гнев граждан был вызван затянувшимися двухпартийными переговорами, которые не смогли обеспечить прогресс, необходимый американскому обещству.

Напомним, что палата представителей США потратила много времени на обсуждение ряда законопроектов Байдена, которые показались политикам слишком дорогими.