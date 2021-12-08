Бразилиа, 8 декабря, 2021, 20:00 — ИА Регнум. В ночь на 7 декабря на месторождении транснациональной горнодобывающей компании Imerys в районе города Баркарена, штат Пара, Бразилия, произошел взрыв, за которым последовал пожар. На рассвете белый токсичный дым с сернистым запахом заполнил город. Об этом сообщает информагентство Brasil De Fato.

Отравление

Жители сообщают о «затрудненном дыхании, проблемах со ртом, глазами и кожей». Медиками были зафиксированы легкие и средней тяжести случаи отравления сернистыми газами. Департамент окружающей среды Баркарены уведомил Imerys о необходимости предоставить Информационный лист по безопасности химической продукции, план действий в чрезвычайных обстоятельствах и отчет о качестве воздуха.

Французская компания Imerys разрабатывает нерудные месторождения карбонатов, каолина и перлита в штате Пара. Местоположение в Баркарене имеет стратегическое значение для экспорта руды, так как здесь находится крупнейший в Пара порт.

По данным правозащитной организации МАБ, это десятый инцидент с Imerys за последние 25 лет.