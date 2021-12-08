Подгорица, , 17:23 — REGNUM Глава черногорской компании Uniprom, владеющей комбинатом алюминия (KAP) Веселин Пейович объявил, что поэтапная остановка предприятия начнется 15 декабря 2021 года из-за неспособности достичь соглашения с черногорским поставщиком электроэнергии EPCG по ценам на электричество, и добавил, что это окончательное решение и больше переговоры ни с кем вестись не будут.

Алюминий

«После 50 лет работы КАП и восьми лет с тех пор, как ею руководила Uniprom, в то время, когда цена на алюминий очень благоприятна на фондовой бирже, я, к сожалению, должен сказать, что сегодня они сделали все, чтобы объявить о закрытии комбината», —сообщил Пейович на пресс-конференции 8 декабря.

Как он объявил, плановая остановка начнется 15 декабря.

Пейович объяснил, что у них был контракт с EPCG на поставку электроэнергии в этом году, который, как он утверждает, должен был быть автоматически продлен на следующий год на тех же условиях, что и сейчас. Комбинат платил EPCG 45 евро за мегаватт-час (МВтч).

По словам Пейовича, EPCG сначала предложила цену на электроэнергию в размере 120 евро за МВтч плюс НДС, а теперь они предложили еще более высокую цену — 127 евро за МВтч.