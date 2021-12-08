Москва, 8 декабря, 2021, 17:22 — ИА Регнум. 8 декабря итальянский журналист и инсайдер Николо Скира в своем Twitter-аккаунте сообщил, что экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско подпишет с «Ред Булл Лейпцигом» трехлетний контракт, рассчитанный до 30 июня 2024 года.

Sandro Halank Доменико Тедеско

На данный момент роль исполняющего обязанности главного тренера немецкого клуба исполняет Ахим Байерлорцер, под руководством которого «быки» во вчерашнем матче обыграли «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

Бывший главный тренер «Ред Булл Лейпцига» Джесси Марш был уволен 5 декабря после поражения команды от берлинского «Униона» в матче чемпионата Германии.

Доменико Тедеско покинул «Спартак» 16 мая 2021 года. Под руководством немецкого тренера московский клуб добился лучшего за последние четыре сезона результата — второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги.