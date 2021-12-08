Сочи, Краснодарский край, , 17:21 — REGNUM Украина не должна, обеспечивая свою безопасность, создавать угрозу для России. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мы действительно говорили по региональной проблематике, говорили о конфликте на юго-востоке Украины и связанной с этой ситуацией другой очень чувствительной для нас теме, а именно расширение НАТО на Восток», — заявил Путин.

«Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения безопасности, но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран. В данном случае — России», — указал он.