Москва, , 18:35 — REGNUM Россия не видит смысла обсуждать вопросы урегулирования конфликта в Донбассе с теми, кто ничего не решает — не только с представителями Украины, но и с представителями Франции и Германии. Об этом 8 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Владимир Путин и Джозеф Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Москва, очевидно, недовольна скромным, как представляется, влиянием Берлина и Лондона на Киев в плане мирного политического урегулирования донбасской проблемы», — заявил эксперт.

«Кремль считает, что давление со стороны Вашингтона, если оно случится, будет более эффективным», — отметил политолог.

«Это вопрос чистой прагматики со стороны Москвы: ЕС не может решить проблему — пусть решают другие», — заключил Бышок.

Вопросы урегулирования конфликта на Украине, эвентуального вступления Украины в альянс НАТО обсуждались на переговорах президентов США и России 7 декабря.