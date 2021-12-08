Сочи, Краснодарский край, , 17:18 — REGNUM НАТО ведёт недружественную политику в отношении России. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Блок НАТО ведёт явно конфронтационную линию в отношении России», — заявил Путин.

«Высылка наших дипломатов, которая в конечном итоге привела к тому, что мы закрыли соответствующую структуру натовскую в Москве, говорит о том, что структура настроена к нам, мягко говоря, недружественно», — указал он.

Президент отметил, что Россия будет использовать связи с Грецией, чтобы позитивно повлиять на отношения с НАТО