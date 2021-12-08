Ташкент, 8 декабря, 2021, 17:21 — ИА Регнум. В Узбекистане усилена уголовная ответственность за вступление в половую связь с лицами, не достигшими 16 лет, и совершение развратных действий в отношении них. Как сообщает Газетьа. уз, закон о внесении изменений в законодательные акты в связи с совершенствованием системы обеспечения гарантий прав ребёнка подписан президентом 7 декабря.

Цитата из х/ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия Жертва педофила

«За совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 128 (вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет) Уголовного кодекса, устанавливается наказание в виде обязательных общественных работ до 480 часов или исправительных работ до трех лет или ограничения свободы от одного года до трех лет либо лишения свободы от одного года до трех лет», — говорится в публикации.

Издание сообщает, что в прежней редакции за это преступление полагалось наказание в виде общественных работ до 360 часов или исправительных работы до двух лет.

Согласно дополнению в статью, такие же действия, совершенные путем предоставления несовершеннолетнему материальных ценностей либо имущественной выгоды, наказываются ограничениям свободы от трех до пяти лет или лишением свободы от трех до пяти лет.

«Такое же преступление, совершенное повторно или опасным рецидивистом либо лицом, ранее совершившим преступления по статьям 118 (изнасилование) или 119 (насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме), наказывается лишением свободы сроком от пяти до семи лет (ранее — от трех до пяти лет)», — говорится в публикации.

Также, согласно обновлённой статье 129, совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 16 лет, наказывается обязательными общественными работами до 360 часов или исправительными работами от одного года до двух лет либо ограничением свободы от одного года до двух лет или лишением свободы от одного года до двух лет.