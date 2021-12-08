Ростов-на-Дону, 8 декабря, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В администрации Ростова-на-Дону фактически подтвердили использование фотошопа в социальных сетях сити-менеджера Алексея Логвиненко, сославшись на скромность чиновника.

Eternalsleeper Швейцарские часы

«Алексей Валентинович — состоятельный человек. Это не секрет, что он может себе позволить дорогие аксессуары. Чаще всего он старается их использовать на выходных в кругу друзей и в частных поездках. Ретушировал фото с часами, так как не считает нужным выставлять напоказ это в своем личном аккаунте, в котором он часто рассказывает о рабочих делах», — цитирует портал 161.ru представителя городской администрации.

ИА REGNUM сообщало, что на встречу с градоначальником Грозного Хас-Магомедом Кадыровым сити-менеджера Ростова-на-Дону надел дорогие часы. Предположительно, это швейцарские Breguet Marine 5847BB/12/5ZV, стоимость которых составляет от 2,6 до 3,5 млн рублей.