8 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление сенатора США от штата Миссисипи Роджера Уикера, не исключившего введения войск США на территорию Украины и ядерный удар по России в случае «вторжения» российских войск на Украину.

Оксана Переможенко, , 20:37 — REGNUM Сенатор США от штата Миссисипи Роджер Уикер (республиканец) не исключил введения войск США на территорию Украины и ядерный удар по России в случае «вторжения» российских войск на Украину. Об этом 7 декабря он заявил в интервью Fox News.

Солдаты США Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос, какие действия военного характера против РФ могут быть предприняты Штатами, Уикер сказал, что это может означать, что корабли США в Черном море «наносят урон российскому военному потенциалу».

«Я бы не исключил присутствие американских войск на земле», — приводит слова сенатора ИА Красная Весна.

Он также добавил, что США не должны «исключать возможность применения» первыми против России ядерного оружия.

Заявление политика обсудили читатели украинского издания «ШарийNET» на страницах издания в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многих заявление американского сенатора возмутило.

Роджер Уикер Wicker.senate.gov

«Они даже примерно не представляют, что такое «ядерный удар» и как они могут на воздух взлететь», — написал Сергей И.

«Ну как же не представляют?.. Голливуд им показал вполне оптимистичную (исключительно для них) версию событий! Град на холме непоколебим! Happy ending! Такая вот у пациентов реальность!..» — ответил Сергею И. Вадим Я.

«Иллюзиями Голливуда жить приятно, но недолго получится…» — ответил Вадиму Я. Сергей И.

«Все они прекрасно знают и помнят (Хиросима и Нагасаки)», — ответил Сергею И. Виталий М.

«В том то и дело, что для них это Хиросима, — разбомбили малым объёмом и в дамках. Никакого отношения к «ядерному удару» с РФ это не относится. Они даже гипотетически не предполагают свою гибель», — возразил Виталию М. Сергей И.

Взрыв американской атомной бомбы в Хиросиме. Япония. 1945

«Такое даже японцы забыли под каблуком янки», — ответил Виталию М. Андрей Н.

«Как сказал Путин В. В.: «Зачем нам мир, в котором не будет России?!» — написал Volodya M.

«Сейчас попрут вверх акции компаний, занимающиеся строительством бомбоубежищ», — отреагировал Николай Б.

«Надо быть полным неадекватом, чтобы продолжать с ними взаимоотношения после такого», — добавил Вячеслав Т.

«Там ведь реально после 70 лет конкретный сдвиг по фазе происходит у власть имущих идиотов! Они там вообще на шизу проверяются?!» — недоумевает Андрей Н.

«Герои, Афганистан показал, чего вы стоите», — с сарказмом напомнил Александр Л.

Выход США из Афганистана Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Никогда они не пойдут на прямое противостояние с Россией. Они псов своих натравливать будут. А сами сзади отсиживаться решили. Только зря они думают в этот раз отсидеться», — пишет Елена Ш.

«Ну и получат тоже ядрёными ракетами… Делов-то… Весь мир в труху. Никаких проблем», — с сарказмом добавил Tuareg T.

«Они думают, что за океанами они неуязвимы? Чрезвычайно безумное заблуждение», — подытожил Alexandr A.

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