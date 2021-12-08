Таллин, 8 декабря, 2021, 17:14 — ИА Регнум. Законопроект о государственном бюджете Эстонии на 2022 год в среду, 8 декабря, был утвержден национальным парламентом в окончательном, третьем чтении. Об этом сообщила канцелярия парламента страны.

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Отмечается, что госбюджет Эстонии 2022 года вновь будет дефицитным — расходы превысят доходы примерно на 500 млн евро. Доходы составят 13,13 млрд евро.

Несмотря на дефицит бюджета, военные расходы вновь выросли — до 2,3% от общей доли ВВП, составив рекордные 750 млн евро.

Налоговая нагрузка в следующем году достигнет 33,7% от ВВП. Долговая нагрузка правительственного сектора составит 6,36 млрд евро, то есть 19,7% от ВВП.