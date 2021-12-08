Санкт-Петербург, 8 декабря, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Сегодня, 8 декабря, в Санкт-Петербурге состоится матч заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» — «Челси». Встреча начнется в 20:45 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Матч обслужит нидерландская бригада арбитров во главе с Сердаром Гезюбююком. Ассистенты главного судьи — Йост ван Жульен и Йохан Балдер.

Ранее главный тренер лондонского клуба Томас Тухель сообщил, что «пенсионерам» не смогут помочь Бен Чилуэлл, Трево Чалоба, Н’Голо Канте, Жоржиньо и Матео Ковачич.

После пяти туров «Челси» с четырьмя победами и двенадцатью очками занимает чистое первое место в турнирной таблице группы H. «Зенит», набрав четыре очка, расположился двумя позициями ниже.