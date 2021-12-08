Ташкент, 8 декабря, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана. Ди Майо прибыл 8 декабря в Ташкент для участия во второй министерской конференции в формате «Италия — Центральная Азия».

Defense.gov Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

«Стороны, c удовлетворением отмечая результативность второй министерской встречи, подчеркнули, что данный формат имеет значительный потенциал для развития многогранного и устойчивого сотрудничества между Италией и странами региона в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, образовательной и научной областях», — говорится в сообщении.

На встрече рассмотрены предложения по проведению совместных двусторонних мероприятий, в том числе 7-го заседания узбекско-итальянской межправительственной рабочей группы по вопросам торговли, экономического и промышленного сотрудничества и экспортных кредитов в Ташкенте в 2022 году.

«Выражена обоюдная готовность к дальнейшему укреплению межпарламентского диалога, активизации межрегионального сотрудничества, в частности между Самаркандской областью и регионом Ломбардия, расширению договорно-правовой базы, увеличению взаимных туристических потоков», — отмечает МИД.

Отмечается, что на переговорах также рассмотрены вопросы взаимодействия двух стран в рамках международных организаций.