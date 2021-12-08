Сочи, Краснодарский край, , 17:12 — REGNUM Россия и Греция продолжат прилагать усилия для развития туризма. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Греция

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«Условились с господином премьер-министром оказывать поддержку развитию туризма, учитывая исторические достопримечательности Греции, её культурные памятники. Также курорты пользуются большой популярностью у российских граждан», — заявил Путин

«Благодарны греческим властям за решение признать российские сертификаты о вакцинации «Спутника V». Весьма важно, что в Греции и в России придаётся большое значение сохранению богатого исторического наследия, заботе о важных для наших стран объектов истории и культуры», — подчеркнул он.