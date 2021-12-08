Липецк, 8 декабря, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил Липецкую область как регион, где уровень коллективного иммунитета с коронавирусу выше среднероссийского показателя. Как сообщает ИА REGNUM, об этом премьер-министр заявил в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией на территории РФ. В режиме видеосвязи в нём принял участие руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкаяобласть.рф Вакцинация против COVID-19

Глава региона сообщил о текущей эпидобстановке в области, о принятых мерах против COVID-19 и темпах вакцинации. По словам Артамонова, текущая эпидемическая ситуация на территории Липецкой области сохраняет напряжённость с тенденцией к улучшению. За последние три недели в регионе на 20% замедлились темпы роста заболеваемости, более чем на 15% сократился прирост числа умерших, почти вдвое сократилось число госпитализаций с коронавирусом, коэффициент распространения инфекции составил 0,94.

Игорь Артамонов подчеркнул, что позитивного перелома в развитии эпидпроцесса удалось достигнуть во многом благодаря высоким темпам вакцинации. С учётом переболевших ковидом граждан уровень коллективного иммунитета в регионе близок к достижению 80%. При этом руководитель области отметил, что темпам вакцинации среди молодёжи будет уделено особое внимание.

«Под моим руководством будут собраны руководители вузов и техникумов, мы проведём дополнительную организационную работу, чтобы эта группа населения имела тенденцию к увеличению вакцинации», — пояснил Игорь Артамонов.

Сейчас в регионе введена обязательная вакцинация против новой коронавирусной инфекции для профессиональных групп риска, лиц в возрасте 60 лет и старше и обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в возрасте старше 18 лет.

Для проведения вакцинации развёрнуто 36 стационарных и 38 мобильных пунктов. Задействованы 53 выездные бригады. Медработникам, делающим прививки от ковида, установлены выплаты стимулирующего характера. В торговых центрах развернуто 13 мобильных пунктов МФЦ, где жителям области помогают регистрироваться на портале госуслуг и распечатывать сертификаты о вакцинации. Эффективно задействован ресурс волонтерского движения.