Москва, 8 декабря, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроекты, касающиеся возвращения первоначального пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Законопроектом фракции СРЗП предлагалось признать утратившим силу федеральный закон, согласно которому предусматривается поэтапное расширение границ пенсионного возраста, и установить на период до 1 января 2035 г. мораторий на повышение возраста, при достижении которого граждане из числа застрахованных лиц имеют право на страховую пенсию по старости, и сохранение права на назначение страховой пенсии по старости мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет.

Еще один законопроект депутатов от КПРФ предлагает вернуть значение возраста, с которого возникает право на страховую пенсию (в том числе назначаемую досрочно) к показателям, действовавшим по состоянию на 31 декабря 2018 года. Кроме того, предполагалось снизить на 2 года стажевые требования для досрочного (на 2 года ранее) выхода на пенсию в связи с длительным стажем работы — до 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, а также снизить пенсионный возраст для женщин, родивших четырех и трех детей, до 51 года и 52 лет соответственно.

Профильный комитет Госдумы по труду выступил против законопроектов. Просто отмена существующей «пенсионной нормы» невозможна технически, так как законы взаимоувязаны, отметила депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб. Кроме того, сказала она, по данным Счетной палаты, реализация изменений потребует финансирования, которое авторами не определено. Бессараб также отметила, что повышение пенсионного возраста «было вынужденной мерой», в том числе «направленной на повышение пенсий нынешних пенсионеров».

Большинство парламентариев поддержали позицию комитета Госдумы, законопроекты были отклонены.

Читайте также:Депутат Госдумы: «Жить будем по Вавилову: плохо, но недолго»