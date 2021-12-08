Вашингтон, , 20:01 — REGNUM Защитники религиозной свободы призвали президента США Джо Байдена вернуть Нигерию в список стран, к которым американский госдепартамент относится с вниманием из-за проблем религиозной свободы (CPC), сообщает 8 декабря Fox News.

Крест (сс) Free-Photos

Правозащитники указали на продолжающееся насилие и убийства христиан от рук «Боко харам», террористической нигерийской исламистской организации.

В прошлом месяце государственный секретарь США Энтони Блинкен исключил Нигерию из этого списка.

Ранее коалиция из 12 организаций и 30 защитников, включая христиан, столкнувшихся с преследованиями в мусульманском мире, поддержала решение экс-госсекретаря США Майка Помпео включить Нигерию в список в декабре 2020 года.