Жуков, Калужская область, 9 декабря, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Калужская область вошла в число 28 регионов страны, досрочно завершивших реализацию проектов-победителей IV Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах со сроком выполнения до конца 2022 года, сообщает 8 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона Вячеслава Лежнина.

spanphilov0 Благоустройство

Города Сосенский и Жуков ответственно подошли к формированию комфортной городской среды и на целый год опередили план. Здесь были созданы современные общественные пространства, которые уже приобрели заслуженную популярность среди местных жителей.

«Конкурс дает существенный толчок развитию городов нашей области. Он важен для понимания задач, стоящих перед муниципалитетами, и путей их решения. Необходимо, чтобы в городах реализовывались проекты, в которых заинтересованы жители, которые будут востребованными, интересными, наиболее подходящими самому городу», — отметил Вячеслав Лежнин.

В Калужской области 10 городов — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Реализованы проекты в Тарусе, Мещовске, Сухиничах, Кондрове, Жукове, Сосенском, Боровске. За четыре года реализации конкурсных проектов общий объем средств федерального бюджета, полученный победителями, составляет 475 млн рублей. В 2022 году выполнение работ по созданию благоустроенной городской среды начнется в Кирове, Мосальске и Юхнове.