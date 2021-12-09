Калужские малые города Жуков и Сосенский досрочно завершили благоустройство
Жуков, Калужская область, 9 декабря, 2021, 11:18 — ИА Регнум. Калужская область вошла в число 28 регионов страны, досрочно завершивших реализацию проектов-победителей IV Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах со сроком выполнения до конца 2022 года, сообщает 8 декабря корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона Вячеслава Лежнина.
Города Сосенский и Жуков ответственно подошли к формированию комфортной городской среды и на целый год опередили план. Здесь были созданы современные общественные пространства, которые уже приобрели заслуженную популярность среди местных жителей.
В Калужской области 10 городов — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Реализованы проекты в Тарусе, Мещовске, Сухиничах, Кондрове, Жукове, Сосенском, Боровске. За четыре года реализации конкурсных проектов общий объем средств федерального бюджета, полученный победителями, составляет 475 млн рублей. В 2022 году выполнение работ по созданию благоустроенной городской среды начнется в Кирове, Мосальске и Юхнове.