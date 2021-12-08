Москва, , 17:10 — REGNUM Мэрия Москвы удостоилась «премии Рунета» сразу в пяти номинациях. Об этом 8 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Цифровые проекты города отметили в таких категориях, как «Государство и общество», «Креативные индустрии», «Развитие внутреннего туризма» и других. Среди лауреатов — цифровая экосистема Москвы, сервис краткосрочной аренды городских пространств «Вместе с культурой», туристический сервис Russpass и портал Discovermoscow.com.

«Цифровой экосистеме столицы в этом году исполнилось 10 лет — в 2011-м мы запустили первую электронную услугу. А сейчас в ежедневных делах жителям помогает больше 380 полезных цифровых услуг и сервисов. Портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru, платформы «Электронный дом», «Наш город», удобные мобильные приложения — каждый городской проект призван максимально упростить для москвичей решение бытовых задач и освободить время на то, что действительно для них важно», — сказала Сергунина.

Читайте ранее в этом сюжете: Экспортеры получат поддержку Москвы для участия в международных выставках