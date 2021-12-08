Екатеринбург, , 17:09 — REGNUM Легендарный спортсмен свердловского Динамо, подполковник МВД в отставке Николай Лапин скончался. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

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Его смерть наступила 6 декабря. Мужчине было 59 лет. Прощание состоится 10 декабря.

Как отметил Горелых, Николай Лапин родился в Свердловске 24 июня 1962 года в семье служащих. В 1979-м он закончил общеобразовательную школу № 45 с золотой медалью и там же начал активно заниматься пулевой стрельбой в тире «Динамо». Работал тренером-преподавателем по пулевой стрельбе в детской юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 1, а в 1982-м его призвали в Вооружённые силы СССР. Он служил во Внутренних войсках МВД СССР инструктором по спорту.

«Николай Лапин является обладателем уникального мирового достижения по спортивной пулевой стрельбе, действующим рекордсменом Мира в упражнении «Бегущий кабан», установленного 25 июля 1987 года в городе Лахти Финляндия. В то время это упражнение входило в олимпийскую программу. Этот рекорд не побит по настоящее время. Его достижение занесено в книгу Гиннесса «500 новых советских рекордов», — рассказал Валерий Горелых.

Затем Лапин занялся преподавательской и тренерской деятельностью и увлёкся дартсом. Именно он подготовил первых в Свердловской области мастеров спорта России в этой дисциплине. А в 1997 году стал преподавателем огневой подготовки кафедры боевой и тактико-специальной подготовки Уральского юридического института МВД России. А его научная работа под названием «Наставление по стрелковому делу для сотрудников органов внутренних дел. Автомат 9А-91» была рекомендована Министерством внутренних дел РФ к практическому применению сотрудниками специальных подразделений.

Горелых добавил, что Лапин являлся автором трёх рекордов мира, а также мирового достижения в стрельбе из малокалиберной винтовки, внесённого в Книгу рекордов Гиннеса. Кроме того, он был обладателем Кубка СССР 1986 года и четырёхкратным чемпионом СССР.