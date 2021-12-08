Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM Во время обсуждения федерального законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга VII созыва серьезно разошлись во мнениях об отношении к этому документу. Обсуждение законопроекта прошло 8 декабря в рамках пленарного заседания городского парламента, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Проект федерального закона, который предусматривает возможность введения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации QR-кодов в определенном перечне общественных мест, был одобрен большинством петербургских парламентариев, однако в ходе обсуждения ряд депутатов подверг документ резкой критике.

За принятие закона на федеральном уровне выступил председатель Законодательного собрания, единоросс Александр Бельский. Он уверен, что вакцинирование — надежный способ борьбы с эпидемией, и QR-коды должны мотивировать поскорее привиться. Спикер парламента отметил, что на проверку его QR-кода в общественных местах — ресторане и торговом центре — понадобилось всего десять секунд. И поделился личным.

«Моя супруга болела очень тяжело, то есть около месяца. И большую часть из этого месяца, в который она лежала в больнице, она лежала под кислородом. Как вы сами понимаете, я, как отец пятерых детей, попал в достаточно сложное положение. Тем более, что мы видим, насколько плачевно это может закончиться. На сегодняшний момент лекарства не существует от этой болезни. Поэтому единственная возможность прийти к нормальной жизни — это, конечно вакцинирование», — подчеркнул Александр Бельский.

С этим мнением согласен и глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов. «Конечно, вакцинация, содействие вакцинации, принятие антиэпидемических мер — это абсолютно необходимый шаг, который затрудняет эпидемию. Но вопрос в том, каково доверие к тем мерам, которое принимает государство», — считает он. В своем выступлении депутат поднял вопрос о пробелах предлагаемой системы QR-кодов на территории России. Речь идет о тех, кто болел ковидом «неофициально», и о непризнании в стране иностранных вакцин и документов о вакцинации.

«Предлагаемый законопроект оставляет за бортом, по сути дела, дискриминирует людей, которые переболели, но не имеют QR-кода. Либо они на Госуслугах не зарегистрированы, либо они врача не вызывали, когда болели. И еще одна категория — которые привились зарубежными вакцинами», — заявил Александр Шишлов.

Своего коллегу по партии в этом вопросе поддержал депутат Борис Вишневский. Он заявил, что в Россию необходимо допустить иностранные вакцины от ковида и уравнять в правах тех, кто привит иностранными вакцинами, с теми, кто привит российскими. В целом, Вишневский не разделяет необходимость принятия федерального закона о QR-кодах.

«Предлагаемый законопроект вводит новые ограничения и запреты, но не решает эти задачи. Можно ограничивать права граждан ради обеспечения права на жизнь и здоровья. Но вводить ограничения можно лишь тогда, когда все меры, требующие их введения, приняты, но не дали результат. А это не так», — считает депутат Заксобрания.

Представитель фракции КПРФ Роман Кононенко своё отношение к законопроекту связал с существующей в стране проблемой недоверия граждан к правительству, СМИ и системе здравоохранения. Он считает, что именно из-за этого в России была фактически провалена добровольная вакцинация.

«Сегодня чиновники вместо того, чтобы сделать выводы, взять ответственность на себя и попытаться восстановить доверие людей, пошли по самому худшему пути — внедрению QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, без которых нельзя будет войти практически никуда. Такими действиями фактически стравливаются вакцинированные и противники принудительной вакцинации, усиливается раскол в обществе», — заявил Кононенко.

Как уже сообщалось, несмотря на разногласия депутатов, законопроект был в целом поддержан. За его одобрение проголосовали 34 депутата, против же были 13. Положительное мнение петербургских законодателей будет направлено в Госдуму и Совет Федерации.

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