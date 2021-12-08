Москва, , 17:08 — REGNUM Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) полностью готова к перевооружению боевых кораблей ВМФ России гиперзвуковыми ракетами «Циркон», заявил 8 декабря заместитель генерального директора по военному кораблестроению и специальным программам АО «ОСК» Владимир Королёв.

Гиперзвуковая ракета «Циркон»

По его словам, процесс оснащения кораблей «Цирконами» начнётся сразу же после получения соответствующей команды от военных.

«Есть программа вооружения, которая находится в введении Генерального штаба. Мы в этой программе являемся исполнителями. Если будет нам дана такая команда, мы к этому готовы», — цитирует заявление Королева «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о результатах завершающего цикла испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон».

В свою очередь, Владимир Путин завил, что ракеты «Циркон» начнут поступать на вооружение российского военного флота в 2022 году.

Напомним, ракета «Циркон» способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше одной тыс. км. со скоростью около 9 Махов, что практически полностью исключает её перехват существующими в мире системами ПВО и ПРО.

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