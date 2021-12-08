Москва, 8 декабря 2021, 17:08 — REGNUM Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) полностью готова к перевооружению боевых кораблей ВМФ России гиперзвуковыми ракетами «Циркон», заявил 8 декабря заместитель генерального директора по военному кораблестроению и специальным программам АО «ОСК» Владимир Королёв.

Гиперзвуковая ракета «Циркон»
Гиперзвуковая ракета «Циркон»

По его словам, процесс оснащения кораблей «Цирконами» начнётся сразу же после получения соответствующей команды от военных.

«Есть программа вооружения, которая находится в введении Генерального штаба. Мы в этой программе являемся исполнителями. Если будет нам дана такая команда, мы к этому готовы», — цитирует заявление Королева «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о результатах завершающего цикла испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон».

В свою очередь, Владимир Путин завил, что ракеты «Циркон» начнут поступать на вооружение российского военного флота в 2022 году.

Напомним, ракета «Циркон» способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше одной тыс. км. со скоростью около 9 Махов, что практически полностью исключает её перехват существующими в мире системами ПВО и ПРО.

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