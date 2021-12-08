Москва, , 17:01 — REGNUM Вашингтон отказывается воспринимать разумные доводы Москвы относительно ситуации на Украине. Об этом ИА REGNUM заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Владимир Путин и Джозеф Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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«США пока не готовы воспринимать разумные доводы со стороны России по вопросам Украины. Поведение Джо Байдена это явно проиллюстрировало. Попытки убедить лидера России в агрессивном настрое его страны и завуалированные угрозы о том, что поведение России будет обсуждаться США и их сторонниками, не позволяют надеяться на конструктивный диалог», — сказал Липовой.

По его словам, президент РФ Владимир Путин со своей стороны «выбрал единственно верную линию»: «Он дал понять, что мы прекрасно видим истинные мотивы и действия Киева, и не намерены закрывать на это глаза. Россия никому не угрожает, пока не угрожают ей. Но то, что переговоры по украинской тематике между США и РФ возобновились — это все-таки хороший признак. Как и следовало ожидать, между открытым конфликтом и дипломатической игрой Штаты выбрали второе. Каким будет решение — покажет время».