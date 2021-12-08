Лондон, , 17:03 — REGNUM Британский певец Эд Ширан рассказал о том, как подверг своего коллегу Элтона Джона смертельной опасности. Об этом 8 декабря пишет BuzzFeed.

Эд Ширан Eva Rinaldi

По словам Ширана, инцидент произошёл во время съёмок клипа на песню Merry Christmas. В одном из кадров он «почти убил» Элтона Джона — музыкант пнул подарок, на котором стоял металлический рождественский колокол. «Я показал ему (Элтону Джону — ИА REGNUM) этот момент сегодня — мы замедлили видео, и колокол пролетел мимо его головы, а мог бы ударить по голове», — признался Ширан.

ИА REGNUM напоминает, что 3 декабря 2021 года Эд Ширан и Элтон Джон записали совместный трек под названием Merry Christmas. Вместе с песней вышел и клип на него.

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