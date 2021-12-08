Вашингтон, , 20:02 — REGNUM Окружной судья штата Джорджия заблокировал указ президента США Джо Байдена об обязательной вакцинации от коронавируса для федеральных подрядчиков, сообщает 8 декабря Fox News.

Вакцинация в США DVIDSHUB

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Решение судьи ознаменовало еще одно препятствие на пути администрации к проведению обязательной вакцинации во всех Штатах. Судья Стэн Бейкер приостановил действие приказа в городе Огаста, штат Джорджия. Решение было принято в надежде на то, что Штаты добьются успеха в своем иске о том, что администрация Байдена превысила полномочия, когда в сентябре выпустила требование о вакцинации федеральных подрядчиков.

Ранее коалиция из десяти американских штатов обратилась с иском в суд, чтобы заблокировать решение правительства США об обязательной вакцинации от COVID-19 медицинских работников.

Как сообщало ИА REGNUM, что в США продолжает увеличиваться число штатов, выступающих против инициатив администрации президента США Джо Байдена в сфере вакцинации от COVID-19.

5 ноября с иском в суд обратились 26 штатов, протестующих против введения обязательной вакцинации сотрудников предприятий, численность которых превышает 100 человек.