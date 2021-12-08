Элиста, , 16:59 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки подтверждён один летальный исход среди ковид-пациентов. Об этом 8 декабря информирует региональный оперштаб.

Работа скорой помощи в период пандемии коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии победить COVID-19 не смогли 703 жителя Калмыкии, получившие положительный результат теста на коронавирус.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии, несмотря на относительно стабильную ситуацию с коронавирусом и снижение заболеваемости COVID-19, продолжает действовать ряд ковид-ограничений.

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