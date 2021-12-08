Таллин, , 16:59 — REGNUM Намеченное на среду, 8 декабря, заседание Харьюского уездного суда Эстонии по делу правозащитника и юриста Сергея Середенко перенесено на январь 2022 года. Об этом сообщил эстонский портал sputnik-meedia.ee, отметив, что Середенко находится в одиночной камере Таллинской тюрьмы уже 10-й месяц с момента ареста.

Выступление Сергея Середенко на I Открытой конференции Русской школы Эстонии Venekool.eu

По данным адвоката Середенко, судья Астрид Аси перенесла на 2022 год и другие декабрьские заседания,«посвященные» правозащитнику. Адвокат Владимир Садеков отметил, что это обычная практика.

«Перенос был вызван объективными причинами и не по инициативе стороны защиты, большего сказать не могу», — сообщил он Sputnik Meedia.

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта 2021 года и с тех пор находится под арестом. Спецслужбы обвинили его в деятельности в интересах России.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.

МИД России и международные правозащитные организации выражают свою обеспокоенность произошедшим. Общественность Эстонии регулярно проводит пикеты в его защиту.