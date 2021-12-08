Бразилиа, , 20:02 — REGNUM Луис Инасио Лула да Силва — наиболее вероятный кандидат в президенты Бразилии, о чем свидетельствуют данные опроса, опубликованные агентством Quaest 8 декабря. Об этом сообщает бразильская газета Brazil De Fato.

Лула да Силва LSE Library

Опрос показывает, что, если бы президентские выборы состоялись сегодня, Лула победил бы, набрав 46% голосов избирателей. Кандидат уже занимал президентское кресло с 2003 по 2010 годы.

Нынешний скандально отличившийся президент Болсонару набрал бы на новых выборах 23% голосов, а бывший судья Серджио Моро — лишь 10%. Остальным кандидатам бразильцы отдали менее 5% голосов.

Политический расклад еще может измениться, но эксперты уверены, что некогда самый популярный президент Бразилии Лула снова займет президентское кресло.

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