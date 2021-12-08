Москва, , 16:54 — REGNUM Пилотируемый российским космонавтом Александром Мисуркиным корабль «Союз МС-20» с японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано пристыковался к МКС, сообщается 8 декабря в трансляции, ведущейся с борта станции.

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По окончании процедур тестирования герметичности, проверки скафандров и после выравнивания давления, российский космонавт и японские космические туристы перейдут на МКС.

Хирано и Маэдзава стали первыми туристами за последние 12 лет, которые прибыли на МКС на корабле типа «Союз».

Туристы примут участие в некоторой части научной программы, а также будут выполнять просьбы интернет-пользователей, делясь видеозаписями в YouTube.

Кроме туристов, экипаж «Союза МС-20» доставил на орбиту новогодние подарки для российских членов экипажа МКС.

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