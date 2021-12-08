Таллин, 8 декабря, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Цена природного газа на мировых рынках колеблется с начала 2021 года, однако велика вероятность, что уже весной 2022 года она вернется к разумным пределам. Об этом эстонскому порталу stolitsa.ee сообщил член правления предприятия-монополиста «Эстонский газ» (Eesti Gaas) Рауль Котов.

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Он добавил, что не стоит бояться дефицита газа, а как следствие — нехватки электроэнергии и тепла: «Баланс первичной энергии в Эстонии весьма разнообразен и опирается по большей части на источники местного происхождения. У нас в производстве электроэнергии используются древесная щепа и сланец, для производства тепловой энергии в топках сжигаются древесная щепа, торф и природный газ. Всеми названными источниками энергии мы обеспечены в достаточных объемах». Жителям Эстонии не придется сидеть в темноте и холоде, убежден Котов.

Котов также гарантировал бесперебойное снабжение клиентов и потребителей природным газом: «Eesti Gaas имеет долгосрочный договор о поставках, и мы запаслись достаточными объемами газа, чтобы покрывать свои договорные обязательства и потребности клиентов. Так что не волнуйтесь, без газа никто не останется».

В то же время член правления концерна «Эстонский газ» признал, что в нынешнюю зиму цена электричества и тепла будет заметно выше, чем прежде.