Нур-Султан, , 16:53 — REGNUM Сами западные страны и пострадают от того, что введут новые санкции против России, заявил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в фильме «Казах. История золотого человека». «Неужели аналитики в Белом доме не понимают» этого? — задаёт елбасы вопрос.

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Напомнив, что СССР всю жизнь находился под западными санкциями и при этом стал великой державой, Назарбаев сказал:

«Санкции против России, уже, наверное, больше нечего придумать? Неужели аналитики в Белом доме не понимают, что и Россия, и Китай — самодостаточные страны?»

По его словам, санкциями против России страны Запада бьют по самим себе, «по самой Америке». Он добавил, что президент РФ Владимир Путин пользуется в своей стране большой поддержкой, потому что он вытащил страну из ситуации, когда Россию «хотели загнать в угол».

Назарбаев «Что бы ни делали, как бы ни хотели, мировые проблемы без России нельзя решать».

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