Дагестан, 9 сентября, 2008, 16:27 — ИА Регнум. В лесном массиве в 11-ти километрах юго-восточнее села Сыртыч Табасаранского района Дагестана накануне в ходе проведения сотрудниками правоохранительных органов оперативно-разыскных мероприятий произошло боестолкновение с членами незаконных вооруженных формирований, на которых наткнулись милиционеры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

В результате инцидента сотрудники правоохранительных органов получили смертельные огнестрельные ранения: двое из них погибли на месте, а третий - скончался по дороге в больницу. Преступникам удалось скрыться. Их поиски продолжались до наступления темноты и возобновились утром 9 сентября.

Напомним, что накануне решением оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) России в Дагестане в населенных пунктах Хюряк, Чулак, Гюхряг и Сыртыч Табасаранского и в селении Хазар Дербентского районов республики объявлено о введении режима контртеррористической операции. По полученной правоохранительными органами информации, на территории этих двух районов скрываются члены экстремистского бандподполья, причастные к диверсионно-террористическим акциям и покушениям на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Операция в этих населенных пунктах продолжается.