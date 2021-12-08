Балаково, Саратовская область, 8 декабря, 2021, 18:49 — ИА Регнум. На территории одной из промышленных зон города Балаково обнаружили крупную партию немаркированной алкогольной и табачной продукции. Сотрудники полиции установили, что данный товар принадлежит 63-летнему местному жителю, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Alex Brown Алкоголь

Во время обыска в грузовой машине подозреваемого, а также в гараже обнаружили и изъяли коробки с немаркированным алкоголем и табачной продукцией различных наименований. Мужчина объяснил, что занимается доставкой продуктов питания в розничные магазины одного из районов Саратовской области. Он решил с учетом спроса получить дополнительную прибыль от реализации немаркированного алкоголя и сигарет.

Всего в ходе обысков обнаружили и изъяли около 6 тыс. бутылок алкогольной продукции стоимостью почти 1,5 млн рублей и более 1,6 тыс. пачек немаркированной табачной продукции стоимостью около 180 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Ленинском районе Саратова в арендованном складском помещении полицейские обнаружили и изъяли партию немаркированных табачных изделий разных товарных брендов общей стоимостью более 1 млн рублей.

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