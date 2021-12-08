Вашингтон, , 20:03 — REGNUM Специальный комитет палаты представителей США, занимающийся расследованием беспорядков 6 января, за нежелание участвовать в расследовании пригрозил последствиями Марку Медоузу, бывшему главе администрации экс-президента СШАДональда Трампа. Об этом 8 декабря сообщает Fox News.

Протестующие у Капитолия 6 января (сс) Tyler Merbler

Медоуз будет обвинен в неуважении к суду, если не явится на заседание. Накануне бывший глава аппарата Белого дома заявил, что откажется давать показания.«Марк Медоуз сообщил специальному комитету, что он не намерен сотрудничать с нашим расследованием, несмотря на его очевидную готовность предоставить подробную информацию о фактах и обстоятельствах, связанных с нападением 6 января», — говорится в совместном заявлении комитета.

Ранее Медоуз согласился предоставить тысячи страниц документов и был готов добровольно явиться для дачи показаний, чтобы ответить на вопросы Комитета.

Адвокат Джордж Тервиллигер заявил, что действия избирательного комитета сделали добровольную явку политика для дачи показаний невозможной. Что именно оттолкнуло Медоуза не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп призвал своих сторонников не сотрудничать с комитетом, утверждая, что все записи и данные электронных носителей защищены исполнительной привилегией. При этом часть экспертов утверждает, что это право не распространяется на бывших президентов.