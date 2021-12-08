Москва, , 16:48 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch повысило своей прогноз по росту ВВП России в 2021 году с прежних 4,3% до 4,4%, говорится в опубликованном 8 декабря пресс-релизе агентства.

Агентство Fitch Thetoc.gr

В 2022 году, согласно прогнозу, рост российской экономики замедлится до 2,6%, в 2023 году — до 2%.

Аналитики агентства ожидают, что поддержку российской экономике будут оказывать промышленность и строительство, тогда как сектор услуг «продолжит принимать на себя главный удар» в связи с пандемией коронавируса.

Fitch также прогнозирует, что инфляция в России по итогам 2021 года составит 8%, в 2022 году замедлится до 4,4%, в 2023 году — до 4%.

В декабре текущего года агентство ожидает повышения ключевой ставки Банка России до 8,25%. К концу 2022 года она прогнозируется на уровне 7%, к концу 2023 года — на уровне в 5,5%.