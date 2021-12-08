Лос-Анджелес, США, 8 декабря, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Американский баскетболист НБА Тристан Томпсон обвинил своего личного тренера Марали Николс в попытке «заработать» известность с помощью судебного разбирательства. Об этом 8 декабря пишет Page Six.

Скриншот с YouTube Тристан Томпсон

По данным издания, Томпсон подал ответный иск в суд против Николс. Как утверждает баскетболист, тренер «пытается опорочить» его имя.

Ранее Марали Николс подала иск в суд с требованием признать Томпсона отцом её новорождённого ребёнка. По словам тренера, они с баскетболистом состояли в романтических отношениях в марте 2021 года — тогда Томпсон ещё встречался с моделью Хлоей Кардашьян.