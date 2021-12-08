Ростов-на-Дону, , 16:44 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки второй компонент антиковидной вакцины получили немногим менее 3,7 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 декабря.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время первую COVID-прививку получили 1 млн 880,41 тыс. жителей Ростовской области (+ 4589 за сутки). Завершили участие в прививочной кампании 1 млн 841,45 тыс. человек (+ 3671 за сутки).

Донские власти ранее заявили, что коллективным иммунитетом к COVID-19 обладают более 85% работников дорожно-транспортной отрасли Ростовской области, вакцинировано порядка 90% участников движений «Волонтеры медики» и «Доноры Дона».

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