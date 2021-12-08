Сочи, Краснодарский край, , 16:44 — REGNUM Связи России и Греции продолжают укрепляться по всем направлениям. Об этом 8 декабря заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В целом, хотел бы с удовлетворением отметить, что российско-греческие связи не снижают оборотов и продолжают последовательно укрепляться по всем направлениям. В частности, несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавирусной инфекции, за девять месяц текущего года взаимная торговля выросла на 56%», — заявил Путин.

«Напомню, что если в прошлый год она сократилась на 37%, сейчас рост становится уже 56%. Это 3,2 млрд долларов — практически мы достигли, почти что достигли предпандемийного уровня», — указал он.